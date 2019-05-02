Денис Черышев поддержал Икера Касильяса

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пожелал скорейшего выздоровления знаменитому испанскому вратарю Икеру Касильясу. В среду 37-летний голкипер "Порту" перенес сердечный приступ.

Касильясу была проведена операция на сердце. В настоящее время соостояние здоровья вратаря не вызывает беспокойства. Однако Икеру придется завершить свою славную карьеру.

Денис Черышев, игравший с Касильясом в "Реале", разместил на своей странице в социально й сети обращение к вратарю. "Желаю Касильясу быть сильным. Икер, надеюсь, ты будешь в порядке и скоро снова сможешь играть. Ты являешься примером для подражания", -цитирует Черышева ТАСС.