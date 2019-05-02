Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма
Заброшенные села, дикая природа и атмосфера постапокалипсиса. В Белоруссии развивается новый вид туризма — экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Доступны два маршрута, где человеку не грозит радиация.
Школьный класс. Есть несколько парт и стульев. Остальное, судя по всему, растащили мародеры. Но ведь и это большая редкость. Такие места, брошенные здания, покинутые людьми города, поселки неизменно притягивают сталкеров, блогеров. Люди преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть все это.
Совхоз "Победа социализма". Здесь жило 1050 человек — несколько сотен семей. На сборы им дали совсем мало времени. Люди думали, что уезжают на три дня. Оказалось — на всю жизнь.
Возможно, было так. В разгар урока, когда учитель, прохаживаясь между рядами, что-то оживленно объяснял, в класс ворвался человек и сказал, что нужно бежать немедленно. Дети оставили на партах свои пеналы и тетрадки — может, думали, что тревога учебная. Но прошло 33 года. В поселок приехали первые туристы.
"На этой экскурсии можно увидеть, что произойдет с территорией, если вдруг с нее исчезнет человек", — говорит Юрий Марченко, заведующий отделом радиационно-экологического мониторинга заповедника.
А природа без человека берет свое: дома сквозь заросли еле видны. На крыше старого ДК выросли березы. Тропа к больнице непроходима как джунгли. На территории белорусской зоны отчуждения 95 деревень, которые когда-то населяли 22 тысяч жителей. Голосящий, движущийся мир, в который теперь не верят даже те, кто его застал таким.
Большие массивы зоны отчуждения десятилетиями доступны были только ученым. За несанкционированный проход, впрочем, и сейчас грозят огромные штрафы. Экскурсии по трем тщательно спланированным с учетом безопасности туристическим маршрутам проходят только в сопровождении — в обход загрязненных радиоактивными осадками пятен. Даже в пределах одной деревни показания дозиметра отличаются — в здании сельсовета уровень излучения вдвое ниже, чем на улице возле него.
Отрывной календарь за 86 год. Год, разделивший мир на "до" и "после", изменивший навсегда подходы к строительству и использованию атомных станций. На годы почти прекратилось возведение новых АЭС.
Этот мир советского постапокалипсиса, ставший сеттингом для фильмов и игр, влечет таких, как Роман. Он исходил сталкером украинскую Припять, где все уже давно разворовано. Здесь дома забиты мебелью, утварью, пыльными пластинками, дневниками и письмами из прошлого. "Вообще это как отдельная культура, впечатления, эмоции… и опять же, каждый болен по-своему, — считает сталкер Роман. — Такое место хранит не только историю, но и какие-то уроки. О том, что было, что нельзя повторять. О том, что к людям надо внимательнее относиться".
Земля без людей стала дико плодоносить. Обогатилась флора, расплодилось зверье. В заповедник однажды завезли зубров, и их популяция быстро растет. Но плоды этих диких садов ядовиты, земля, впавшая в техногенный обморок, по-прежнему мертва для человека. И такой она останется на столетия.
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