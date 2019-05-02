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2 мая 201907:51

Зеленский назначил главу своей администрации

Владимир Зеленский назначил главу своей администрации. Известно, что это публичный человек, однако его имя не разглашается.

Должность была конкурсной, напоминает РИА Новости. Чтобы стать главой администрации президента Украины, нужно было знать три языка, включая украинский и английский, иметь журналистский опыт либо опыт в публичной сфере.

Членов своей команды Зеленский представил 19 апреля. Он заявил, что эти люди – эксперты, профессионалы, умные молодые специалисты – пойдут в его администрацию. Также Зеленский пообещал избавляться от старой команды, приведя в пример генпрокурора Украины Юрия Луценко.

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