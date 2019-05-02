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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Кипящая Венесуэла: Мадуро рассказал, как готовился переворот
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал назвать имена тех, кто виновен в столкновениях и наказать их в судебном порядке. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных свергнуть законного президента. Но вооруженные силы остались верны властям. Как на это отреагировал Вашингтон и что думает оппозиция?
Журналисты западных изданий, облепившие передвижную трибуну, время потратили зря. Сюда, на площадь Франции, к людям с американскими флагами, Гуайдо так и не доехал. Но те, кто координировал митинг, быстро сориентировались и устроили провокацию.
В авангарде — скрывающие лица подростки. В руках одних коктейли Молотова, другие крошат камни мостовой. Туда-сюда снуют мотоциклисты с обрезками труб. Их тоже используют для обстрела полиции. Та пускает в ход водометы и распыляет слезоточивый газ.
Классика жанра — расчет на телевизионную картинку. Ожидающие микрофона пострадавшие тут как тут. "Мы были там, в нас стреляли, — рассказывает участник протеста Хосе Суарес. — Я побежал, когда стали распылять газ. Трудно дышать, но мы будем бороться!"
Провокаторы в масках все больше похожи на последнюю надежду Гуайдо. Сам он, конечно, все еще грезит поддержкой широких масс. "Завтра мы собираемся объявить поэтапные забастовки, чтобы добиться национальной забастовки, — призывает оппозиционер. — Как я сказал в самом начале, наше давление только начинается, но нам необходимо заручиться поддержкой".
Гуйадо опять кормит толпу завтраками. Раньше остальных цену им, похоже, понял его сообщник по неудачному бунту Леопольдо Лопез. За провалами подопечного Лопез с женой и дочкой теперь наблюдает из безопасного места – из-за забора резиденции испанского посла.
Зато Николас Мадуро обращается к своим сторонникам не таясь. Участники марша по случая дня трудящихся 1 мая пришли ко дворцу Мирафлорес. Мадуро пообещал им начало национального диалога и рассказал, как готовился переворот.
"Я читал публикацию в одном европейском издании, описывающую, как советник Трампа Болтон перед рассветом координировал всю операцию госпереворота, звонил правительству Колумбии, Чили, Бразилии, Аргентины, — сообщил Мадуро. — Этот госпереворот, который пытались совершить вчера, это госпереворот, направлявшийся персонально из Белого дома Болтоном. И я прошу, чтобы США расследовали незаконные действия и госпереворот Джона Болтона в отношении демократии Венесуэлы".
При нынешней администрации такого расследования, конечно, ждать не стоит, но демократы в конгрессе уже пытаются взять след. "Готовитесь ли вы к вторжению?" — напрямую спросили они у пришедших на Капитолийский холм представителей Пентагона.
"Кто-нибудь из вас каким-либо образом, в той или иной форме получал указания от вашего руководства о подготовке к какой-либо форме военного конфликта? Просто хочу убедиться, что вы меня поняли. Осуществляется ли предварительное размещение войск или каких-либо других сил?" – спросил Джеймс Лангевин, член Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. "Мы, конечно, всегда рассматриваем возможные варианты действий в случае чрезвычайных обстоятельств. Но в данном случае нам не давались такого рода распоряжения, о которых вы говорите", — ответила Кэтрин Уилбаргер, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности.
Но кто поручится, что таких приказов не последует? Тем более что шеф Пентагона Патрик Шенахан из-за ситуации в Венесуэле даже специально прервал свой европейский вояж и спешно вернулся в Вашингтон.
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