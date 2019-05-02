Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 мая 201909:23

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Министерство обороны

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в департамент здравоохранения Тюменской области.

Отмечается, что маленькая пациентка поступила в детский стационар Областной клинической больницы №2 в состоянии средней степени тяжести с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Девочка отказывалась принимать пищу, ее мучала рвота и боль в эпигастральной области.

Обследование ребенка показало, что в желудке застряла батарейка, проведя в организме девочки не менее семи дней, успев окислиться и наполовину разрушиться. Это вызвало химический ожог пищевода – в местах соприкосновения злосчастной батарейки с внутренними органами образовались сквозные отверстия.

Обычно такие повреждения устраняют в ходе открытой операции, но состояние малышки не позволяло решиться на этот шаг и поэтому врачи применили нестандартную методику лечения – под общим наркозом медики через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку.

Ребенку через весь пищевод в желудок ввели специальный зонд, который выполнил функцию стента — не позволил слипнуться между собой поврежденным стенкам пищевода и создал условия для заращения пролежней. Пролежни пищевода зарубцевались в течение десяти дней. Все это время питательные вещества вводились внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта.

В операции принимали участие значительно больше врачей, чем обычно: два эндоскописта, столько же анестезиологов-реаниматологов, несколько детских хирургов и операционных медицинских сестер.

Сейчас

09:19

В центре Сухума загорелась русская школа

08:17

В Иркутске загорелся торговый центр

07:51

Зеленский назначил главу своей администрации

06:27

Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

05:29

Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером в США

02:48

Американцы впервые применили в бою истребители F-35A

01:38

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии из-за РФ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кипящая Венесуэла: Мадуро рассказал, как готовился переворот

Кипящая Венесуэла: Мадуро рассказал, как готовился переворот

1 час назад
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

2 часа назад
Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

3 часа назад
Зеленский назначил главу своей администрации

Зеленский назначил главу своей администрации

2 часа назад
Есть опасность обрушения горящей школы в Сухуме

Есть опасность обрушения горящей школы в Сухуме

10 минут назад
Американцы в Ираке впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II

Американцы в Ираке впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II

7 часов назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

20 часов назад
В России прокомментировали увольнение министра обороны Великобритании

В России прокомментировали увольнение министра обороны Великобритании

6 часов назад
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

1 час назад
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

1 час назад
По шести сирийским городам пройдет "Бессмертный полк"

По шести сирийским городам пройдет "Бессмертный полк"

4 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

16 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Середняк чемпионата Франции поиздевался над достижением Месси

Середняк чемпионата Франции поиздевался над достижением Месси

1 час назад
Артем Дзюба – лучший игрок апреля в РПЛ

Артем Дзюба – лучший игрок апреля в РПЛ

1 час назад
Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

1 час назад
Минобороны: за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военнослужащий

Минобороны: за последнее время в Сирии не погиб ни один российский военнослужащий

2 часа назад
QS: топ-10 лучших университетов мира в 2019 году

QS: топ-10 лучших университетов мира в 2019 году

2 часа назад
Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

3 часа назад
Топ-10 популярных городов России для отдыха в майские праздники

Топ-10 популярных городов России для отдыха в майские праздники

3 часа назад
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

3 часа назад
Доклад специального прокурора Мюллера стал бестселлером в США

Доклад специального прокурора Мюллера стал бестселлером в США

4 часа назад
Армия Израиля обстреляла цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих шаров

Армия Израиля обстреляла цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих шаров

5 часов назад
Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

6 часов назад
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

8 часов назад
Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

9 часов назад
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

9 часов назад
Фонд проблем демократии: "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами

Фонд проблем демократии: "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами

9 часов назад
Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд

11 часов назад
Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

12 часов назад
Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

14 часов назад
Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

15 часов назад
5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

17 часов назад
Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

21 час назад
Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

22 часа назад
Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

01.05.2019 09:53
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

30.04.2019 14:01
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

30.04.2019 12:07
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

30.04.2019 11:07
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

30.04.2019 09:55
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04