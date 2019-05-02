Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в департамент здравоохранения Тюменской области.

Отмечается, что маленькая пациентка поступила в детский стационар Областной клинической больницы №2 в состоянии средней степени тяжести с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Девочка отказывалась принимать пищу, ее мучала рвота и боль в эпигастральной области.

Обследование ребенка показало, что в желудке застряла батарейка, проведя в организме девочки не менее семи дней, успев окислиться и наполовину разрушиться. Это вызвало химический ожог пищевода – в местах соприкосновения злосчастной батарейки с внутренними органами образовались сквозные отверстия.

Обычно такие повреждения устраняют в ходе открытой операции, но состояние малышки не позволяло решиться на этот шаг и поэтому врачи применили нестандартную методику лечения – под общим наркозом медики через естественные отверстия извлекли круглую плоскую батарейку.

Ребенку через весь пищевод в желудок ввели специальный зонд, который выполнил функцию стента — не позволил слипнуться между собой поврежденным стенкам пищевода и создал условия для заращения пролежней. Пролежни пищевода зарубцевались в течение десяти дней. Все это время питательные вещества вводились внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта.

В операции принимали участие значительно больше врачей, чем обычно: два эндоскописта, столько же анестезиологов-реаниматологов, несколько детских хирургов и операционных медицинских сестер.