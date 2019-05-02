В центре Сухума загорелась русская школа, восстановленная при помощи России

В центре Сухума загорелась русская средняя школа N2 имени А.С. Пушкина. Огонь охватил крышу здания. На месте работают расчеты МЧС Абхазии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики, на место пожара прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.

Зданию, в котором расположена школа, более ста лет, во время грузино-абхазского конфликта (1992-1993 годов) оно получило значительные повреждения. В 2008 году школа была восстановлена при финансовой помощи России.

Причина пожара пока не установлена, пострадавших нет.

В школе обучается 1250 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования Абхазии. Детей, скорее всего, придется распределить по другим школам, так как продолжать учебный процесс в пострадавшей от огня школе невозможно.