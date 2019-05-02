"Эфес" не пустил "Барселону" в "Финал четырех" Евролиги

В баскетбольной Евролиге определился последним участником "Финала четырех", который пройдет в испанском Витория-Гастейс. Им стал турецкий клуб "Анадолу Эфес", обыгравший по итогам пяти матчей испанскую "Барселону".

В серии до трех побед баскетболистами из Стамбула на своей площадке удалось добыть победу в решающем поединке. Итоговый счет – 80:71 в пользу "Эфеса", позволивший им вырвать путевку в "Финал четырех". Самыми результативными игроками встречи стали Шейн Ларкин и Эдриен Мермен из команды победителя – на их счету по 18 очков.

Теперь в "Финале четырех" турецкий клуб сыграет в полуфинале с соотечественниками из "Фенербахче". Другую пару полуфиналистов составляют московский ЦСКА и мадридский "Реал". Решающие игры состоятся с 17 по 19 мая.