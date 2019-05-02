Атмосферное давление в Москве упало до рекордных значений

Гидрометцентр России сообщает, что атмосферное давление в Москве в четверг побило рекорд 2 мая 1983 года, опустившись до 735, 5 мм ртутного столба. Рекордное значение для этой даты 36-летней давности составило 737 миллиметров ртутного столба.

По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление на этом не остановится и может упасть еще больше — до 732 мм, передает "Интерфакс".

Погода в столице сегодня будет облачной, возможен небольшой дождь, температура не превысит 14 градусов тепла.

Ранее синоптики пообещали москвичам ухудшение погоды, связанное с приходом атлантического циклона.