Есть опасность обрушения горящей школы в Сухуме

.Пожарные, принимающие участие в тушении возгорания в русской школе имени Пушкина в столице Абхазии, допускают, что есть риск обрушения части здания.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал один из сотрудников МЧС, отметивший, что жар расплавил железобетонное перекрытие на верхнем этаже, которое провисло и может обрушиться до первого этажа.

Площадь пожара составляет около полутора тысячи квадратных метров. После того как спасатели прибыли по тревожному сигналу на место, они увидели, что горит крыша здания, построенного более 100 лет назад.

Во время абхазско-грузинской войны 1992-1993 годов учебное заведение получило серьезные повреждения и в 2008 году было восстановлено при финансовой помощи России. До пожара в школе обучалось 1250 человек.

На место ЧП прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба. Причина пожара пока не установлена, пострадавших нет.