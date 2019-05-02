Радулов установил личный рекорд результативности в Кубке Стэнли

Российский нападающий клуба "Даллас Старз" Александр Радулов побил свой личный рекорд результативности в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это произошло в четвертом матче серии против "Сент-Луис Блюз".

32-летний россиянин стал автором двух результативных передач на своих одноклубников в игре против "блюзменов", которая завершилась победой "Старз" со счетом 4:2. Благодаря этому у Радулова теперь 9 (5+4) очков в 10 поединках текущего Кубка Стэнли. Прежним его достижением были 7 (2+5) баллов во времена игры за "Монреаль Канадиенс".

Отметим, что за все время выступлений в главной заокеанской хоккейной лиге Радулов провел в плей-офф НХЛ 34 встречи, отметившись в них 30 (13+17) баллами по системе "гол+пас".