Появилось видео пожара и эвакуации в иркутском торговом центре

В четверг, 2 мая, посетители и персонал торгово-развлекательного центра "Сильвер молл" в Иркутске были вынуждены спешно покинуть помещения ТЦ из-за пожара.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло около полудня (в районе 7 часов утра по московскому времени). От огня, появившегося на верхнем этаже, пострадала крыша здания.

Прибывшим пожарным достаточно оперативно удалось справиться с возгоранием.

Один из очевидцев инцидента рассказал о том, что развитие экстренной ситуации произошло буквально за несколько минут.

"Многие дети поддались панике, плакали. Взрослые вели себя спокойнее и организованными толпами выходили на улицу. Когда вышли, увидели дым и огонь на крыше третьего этажа. Все произошло моментально, за считанные секунды, хорошо, что мы были на первом этаже и вышли сразу и беспрепятственно на улицу", — поведал мужчина, находивший в ТЦ вместе с семьей.

Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.