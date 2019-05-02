Японцы вычислили продукт от ожирения

Японские ученые выяснили, что уровень ожирения значительно ниже в тех регионах, где жители едят много риса.

Исследование проводилось в 136 странах. Оно показалось, что стройнее те, кто употребляет около 150 граммов этой крупы в день по сравнению с теми, кто съедает в среднем по 14 граммов, пишет портал EurekAlert.

В ходе исследования учитывались также такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование и ВВП той или иной страны.

Профессор Томоко Имаи из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha отметил, что уровень ожирения низок там, где рис – основной продукт питания. В пример он привел японскую и азиатскую кухню, в основе которой — употребление риса.

Ученый рекомендовал эту крупу и жителям западных стран.

Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости и тем самым предотвращают переедание. К тому же рис содержит малое количество жира.

Однако диетологи предупреждают, что чрезмерное употребление этой крупы может способствовать развитию метаболического синдрома и диабета, передает РИА Новости.

При этом ученые подчеркивают, что причинно-следственную связь между потреблением риса на уровне страны и ожирением в ходе исследования установить не удалось, поэтому необходимо далее изучать этот вопрос.