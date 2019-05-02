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2 мая 201911:40

Пожар в сухумской школе потушен, но есть опасность обрушения перекрытий

Youtube/Sputnik Абхазия

Пожар в русской школе имени Пушкина в центре Сухума ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. В результате пожара никто не пострадал.

По словам спасателей, есть опасность обрушения бетонных перекрытий, поскольку железобетонные конструкции во время возгорания подверглись перегреву.

В тушении пожара было задействовано 12 расчетов и 130 пожарных. На месте происшествия побывали глава Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба, передает "Интерфакс".

Зданию средней школы более ста лет, во время военного конфликта 90-х годов оно было наполовину разрушено. В 2008 году школу восстановили при финансовой помощи Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что дети не смогут продолжать обучение в пострадавшем от огня здании, их распределят по соседним школам, а также могут отправить на каникулы на одну-две недели раньше.

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