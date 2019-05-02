Известного фотографа подозревают в изнасиловании модели

В Москве задержали фотографа Игоря Василиадиса по подозрению в изнасиловании модели.

Об этом общественность проинформировал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, молодая девушка обвинила 46-летнего Василиадиса в том 30 апреля он надругался над ней в своей квартире, куда пригласил после проведенного вечера в одном из столичных ресторанов. Она обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Фотограф категорически отрицает обвинение, заявляя, что знает девушку и считает, что это "акт, ориентированный на деньги". При этом он признал, что в тот вечер знакомая находилась у него дома, отметив, что не насиловал ее.

После допроса в полиции известного fashion-фотографа отпустили под обязательство о явке.

Василиадис снял более 100 обложек для глянцевых журналов, сотрудничая с такими изданиями как Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel, Wall Paper, AMICA, ZiNC, Flair, Spoon, а также с брендами Londa, Wella, Hennessy и Moët & Chandon.