Во Франции участницу конкурса красоты раздавил трактор

У города Вошет во французском регионе Луара попала под трактор и погибла на месте Морган Роллан – 22-летняя участница конкурса красоты "Мисс Франция".

Трагедия произошла, когда девушка ехала на велосипеде, и на нее неожиданно выехал автомобиль.

Морган попыталась от него увернуться, но не справилась с управлением. Как пишет местная пресса, ее велосипед въехал в зазор между трактором и прицепом с бревнами.

Медики, прибывшие на место ЧП, сказали, что шансов выжить в этой ситуации у Морган практически не было.

Свидетелем трагедии стал ее молодой человек. Ему, как и водителю трактора, понадобилась психологическая помощь, поскольку оба были в шоке от увиденного.

Транспортировать тело Морган Роллан пришлось на вертолете, пишет сайт "КП".

Соболезнования родственникам погибшей девушки выразила организатор конкурса "Мисс Франция" Сильви Теллие.