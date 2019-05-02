Пять лет событиям в Одессе: виновные не найдены и не наказаны

Сегодня в Одессе вспоминают погибших в Доме профсоюзов. С самого утра люди несут цветы к месту трагедии. Их оставляют возле забора, которым огорожена центральная часть заброшенного здания.

В городе сегодня запланированы памятные мероприятия. Порядок на них будут обеспечивать две с половиной тысячи полицейских, бойцов нацгвардии и спецназа.

2 мая 2014 года в результате столкновений сторонников и противников "евромайдана" на Куликовом поле и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. За прошедшие пять лет киевские власти так и не смогли найти и наказать виновных.



МИД России надеется, что Киев все же проведет беспристрастное расследование событий в Одессе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В документе отмечается, что спустя 5 лет после этого "отвратительного преступления" его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены, и Киев делает все, чтобы затормозить расследование.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине также заявили, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения независимого и непредвзятого расследования событий 2 мая 2014 года, передает "Интерфакс".

В миссии ООН констатируют, что пять лет спустя никто не привлечен к ответственности. Более того, расследование столкновений в Одессе ведется избирательно: обвинения предъявлены лишь сторонникам федерализации, конкретные лица, ответственные за пожар, не установлены.