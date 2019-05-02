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2 мая 201912:12

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы.

Хасбулатов подозревается в хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по госконтрактам на оснащение в Дагестане многофункциональных центров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что чиновник был задержан в аэропорту 30 апреля в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве.


Сам он назвал обвинения в свой адрес наговором и обвинения не признал.

Хасбулатов занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018-го. В ноябре прошлого года при формировании нового состава правительства республики чиновник сохранил свой пост.

В 2013-2018 годах он руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Дагестане. Республиканское управление Федеральной антимонопольной службы России в тот период вынесло 31 постановление о наложении на Хасбулатова (как на руководителя МФЦ) штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

По жалобе чиновника районные суды Махачкалы данные штрафы отменили, но Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными.

Однако к тому времени срок давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истек, так что решения райсудов были оставлены в силе.

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