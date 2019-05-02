Стартовала велогонка "Пять колец Москвы"

Шестьсот километров пути, 115 участников и "Пять колец Москвы": в столице стартовала международная велогонка, которую еще называют российской "Тур де Франс". Это не только самые крупные, но и старейшие в стране соревнования на шоссейных велосипедах. В этом году гонке исполняется 99 лет.

Напутственные слова тренера, последние технические штрихи и легкое волнение участников перед стартом велогонки "Пять колец Москвы". Эта команда приехала из Минска и привезла лучших, чтобы сразиться с велогонщиками со всего мира — из России, Украины, Казахстана, Франции и Нидерландов. Перед стартом — обязательная разминка. Пока одни наматывают километры по набережной, другие крутят педали на тренажерах.

"Перед стартом за час, за 45 минут мы садимся на станок, разминаем мышцы, приводим их в тонус, чтобы они были готовы к резкой нагрузке", — говорит участник Александр Шикотько.

"Это единственные международные соревнования в России, которые существуют на данный момент. Хотелось бы больше, но они одни. Поэтому не приехать сюда будет большой ошибкой", — говорит Максим Рудаков.

"Пять колец Москвы" — не только единственная международная шоссейная гонка в России, но и старейшая. Впервые проведенный в далеком 1920 году велозаезд по Садовому кольцу является прародителем современного велотура. Тогда в нем приняли участие 87 спортсменов.

В годы Гражданской годы приходилось объезжать разбитые участки булыжной мостовой и трамвайные пути. Спустя почти сто лет интерес к этим майским соревнованиям не пропадает.

"Нам пришлось на старте отсеять порядка 15 команд — просто потому, что у нас не было места. В этом году гонка у нас будет не такая простая для россиян, которые обычно привыкли здесь выигрывать. В этом году им придется постараться, чтобы выиграть", — говорит президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В велогонке участвуют 23 команды, среди которых — победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Требования есть даже к велосипедам — их вес должен быть не менее семи килограммов. Взвешивают прямо на старте.

В этом году участниками "Пяти колец Москвы" стали 115 велогонщиков. В первый день спортсменам нужно как можно быстрее преодолеть короткую дистанцию — около четырех километров. Стартуют по одному с интервалом в минуту.

В первом заезде победителем стал 18-летний Сергей Зацепин. Он финишировал всего за 4 минуты 46 секунд.

"Не ожидал, надеялся в десятку попасть, я сам шокирован! Первый раз медаль на международных гонках, я очень рад!" — говорит он.

Соревнования продлятся пять дней. Следующий этап гонки пройдет на Воробьевых горах, а затем — на велотрассе в Крылатском и в подмосковном Кленове. В борьбе за рейтинговые очки и призовой фонд участникам придется преодолеть почти 600 километров.