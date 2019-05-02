Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

По мнению экспертов, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз мировых цен на нефть, передает "Интерфакс".

Накануне Минэнерго США заявило, что на минувшей неделе резервы нефти росли самыми быстрыми темпами с начала 2019 года: на 9,9 миллиона баррелей.