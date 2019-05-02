В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

В России 25 апреля был дан старт ежегодной акции "Георгиевская ленточка", слоган которой: "Я — помню! Я — горжусь". В Нижнем Новгороде, тем временем, накануне Дня Победы поступил в продажу весьма специфический сувенир: георгиевская ленточка со свастикой.

На него обратил внимание нижегородец Александр Дейч. Он предположил, что на самом деле этот сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики был произведен в Китае.

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику. Однако большинство нижегородцев такой креатив не оценили и высказались за традиционные символы Великой Победы без импровизаций, пишет местный портал "ProГород".