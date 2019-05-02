Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Как передает РИА Новости, об этом Апаршин проинформировал международную общественность в интервью интернет-изданию "Апостроф".

Ранее он заявлял, что не видит возможности вернуть регион силовым методом.

30 апреля Центризбирком Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, тогда как действующего президента Петра Порошенко — лишь 24,45%.

Инаугурация нового главы государства должна состояться в течении месяца после официального оглашения результатов выборов, при этом точную дату определяет Верховная Рада.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после майдана в Киеве в феврале т. г. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.