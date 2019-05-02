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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 58 минут назад
Техническое заседание: следующие слушания по делу Ассанжа пройдут 30 мая
В Вестминстерском магистратском суде прошло заседание по делу Джулиана Ассанжа. Оно началось с опозданием на полтора часа и завершилось за десять минут.
Самого Ассанжа в суд не привезли. На вопросы судьи он отвечал из тюрьмы по видеосвязи и сделал лишь заявление о том, что отказывается сдаваться США и не признает вины, так как занимается журналистикой.
Американская сторона во время заседания подтвердила свой запрос об экстрадиции. При этом судья напомнил, что по данному делу пока предоставлены не все документы.
Для этого США дан срок до 12 июня, передает РИА Новости.
Ранее суд в Британии постановил, что процедура экстрадиции Джулиана Ассанжа может начаться только после предоставления США полного пакета документов по его делу и изучения их содержания.
На слушаниях 11 апреля судья признал, что процесс экстрадиции основателя Wikileaks будет долгим. Адвокаты Ассанжа заявили, что будут за него бороться. Митингуют и сторонники разоблачителя американских тайн.
Следующие слушания состоятся 30 мая. Вероятно, они также будут техническими.
Ранее сообщалось, что Ассанж получил 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить смертная казнь, основатель Wikileaks почти 7 лет скрывался в посольстве Эквадора, но в середине апреля дипломаты открыли двери британской полиции, и Ассанж был арестован.
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