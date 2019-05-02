В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщается, что ЧП произошло в час ночи, когда на улице Солнечной раздались выстрелы. Прибывшие по вызову стражи порядка установили, что стрельба явилась следствие конфликта между гражданами около площадки по выгулу собак.

В ходе ссоры один из мужчин сбегал домой и в качестве убедительного "аргумента" принес помповое ружье, из которого он сделал несколько выстрелов по оппонентам. В итоге ранения получили четыре человека, один из них был госпитализирован, трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Против стрелка возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".