Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка

В Махачкале горит оружейный магазин "Арбалет", расположенный в восьмиэтажном здании, где раньше находилась гостиница "Кавказ".

По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.

По информации сотрудников МЧС, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении задействовано 70 человек и более двух десятков единиц техники — к настоящему времени огонь практически ликвидирован.