В магазине Магнитогорска изъяли футболки с эмблемой украинских экстремистов

В одном из магазинов Магнитогорска покупатель обнаружил в продаже детскую футболку с символом украинских экстремистов.

На вопрос, как к ним попал товар с эмблемой запрещенной в России организации, продавцы ответить не смогли. Тогда мужчина выложил фото в соцсетях, оно вызвало большой резонанс.

Заинтересовалась этими футболками и полиция. Позже, как пишет местный сайт "Медиазавод", правоохранители побывали в этом магазине и изъяли продукцию с запрещенной в РФ символикой.

В пресс-службе МВД по Челябинской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, выясняется, как тот товар попал в продажу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде накануне Дня Победы появились в продаже георгиевские ленточки со звездой и свастикой.