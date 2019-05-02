Хоккеист Шипачев переподписал контракт с "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с российским нападающим Вадимом Шипачевым. Срок договора с хоккеистом на данный момент не сообщается. Кроме того, был продлен контракт и с еще одним форвардом клуба Миксом Индрашисом.

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва достиг договоренности с нападающими о подписании новых контрактов, — говорится в сообщении "бело-голубых" – Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены 16 мая".

Напомним, что в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шипачев стал новым рекордсменом клуба по результативности. В активе 32-летнего игрока 76 очков (21+55) в 72 матчах.