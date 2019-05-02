Патриарх Кирилл: трагедию в Одессе устроили люди, находившиеся под властью дьявола

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении 48 человек, сгоревших пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

Как передает "Интерфакс", после литургии в Покровском монастыре Москвы предстоятель Русской православной церкви напомнил, что 2 мая 2014 года людей, которые отстаивали свое право жить не по навязываемым им чужим порядкам, заперли в здании и подожгли.

Патриарх отметил, что это страшное преступления пытаются иногда объяснить особенностями тогдашней политической борьбы на Украине. "Но зверства, совершенные людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской, и те, кто поджигал людей, были под властью дьявола", — сказал глава Церкви.

В траурных мероприятиях в самой Одессе приняли участие более 1000 человек, сообщает РИА Новости. Политическая символика отсутствует. Ряд участников держат флаги Одессы. Люди приносят цветы к зданию Дома профсоюзов на Куликовом поле – вся территория перед домом покрыта ими.

После государственного переворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая 2014 года между активистами "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, к которым присоединились радикалы "евромайдана" начались потасовки. Они вылились в разрушение палаточного городка и поджог Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Всего погибло в тот день 48 человек, более 250 пострадали.