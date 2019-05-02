Призер Олимпиады госпитализирован в погоне за мировым рекордом

Французский фристайлист Кевин Роллан угодил в госпиталь в тяжелом состоянии после того, как попытался установить мировой рекорд в дисциплине квотерпайп. Происшествие с бронзовым медалистом сочинской Олимпиады произошло в Гренобле.

"Кевин Роллан стал жертвой падения во вторник, 30 апреля. На данный момент, он госпитализирован. Родственники Кевина просят, чтобы с его окружением не связывались".

Подробности происшествия неизвестны. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Le Dauphine Libere, Роллан поступил в медицинское учреждение со множественными переломами, в числе которых и тазовые кости.