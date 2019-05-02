Появилось видео с места страшной аварии на федеральной трассе в Калужской области

Очевидец снял на видео последствия массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около полудня в четверг, 2 мая, на трассе М-3 "Украина" неподалеку от Балабаново в Боровском районе Калужской области.

Как сообщалось ранее, участниками аварии стали четыре транспортных средства, в салоне одного из которых – автомобиля Toyota Corolla, помимо водителя, находились шесть детей в возрасте от года до 12 лет. Все они получили травмы, одна из пострадавших девочек находится в реанимации.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась троим взрослым.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства ЧП.