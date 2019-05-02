Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона

В Лондоне прошла акция сторонников Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Десятки сторонников опального разоблачителя заблокировали улицу, на которой находится здание суда, где прошли слушания по его делу.

Как сообщает ТАСС, участники акции перекрыли в западном направлении Марилебон-роуд в районе Вестминстерского суда. В руках они держали плакаты, поддерживающие Ассанжа и осуждающие давление на его организацию. Кроме того, в акции участвовали водители автомобилей, заблокировавших движение. Впрочем, после вмешательства полиции, проезд по Марилебон был восстановлен.

Само слушание по запросу США состоялось в четверг и длилось около десяти минут. Сам Ассанж общался с представителями Фемиды по видеосвязи из тюрьмы. Он попросил суд не депортировать его в США. Судья Майкл Сноу постановил, что следующее процедурное слушание состоится 30 мая, а 12 июня запрос об экстрадиции будет рассмотрен более подробно.