Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

Самолет авиакомпании Alitalia попал в зону турбулентности при подлете к Японии. Три члена экипажа лайнера пострадали.

Незначительные травмы из-за сильной тряски получили три стюардессы, никто из 256 пассажиров лайнера не пострадал, передает ТАСС.

Boeing-777 благополучно совершил посадку в токийском аэропорту Нарита.