Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой

Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления МВД по региону.

Отмечается, что в аварии, где столкнулись четыре автомобиля – Тyota, Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla — пострадали еще восемь человек, пятеро из которых дети.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из автомашин на полосу встречного движения. Шестеро детей ехали в автомобиле Toyota Corolla, которую вела женщина-водитель. В ее машину врезался Chevrolet Lacetti.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.