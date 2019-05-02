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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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2 мая 201916:49

Марш преданности: Мадуро прошел с военными по Каракасу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прошел маршем во главе колонны военных по центру Каракаса. Тем самым он продемонстрировал всему миру, что армия остается преданной законно избранной власти.

"В военном марше вместе с всегда достойными и верными членами Вооруженных сил", — цитирует комментарии к видео в блоге Мадуро​​​ РИА Новости. Само видео озаглавлено "Марш, чтобы подтвердить абсолютную верность Вооруженных сил".

"Преданность – это ценность, которую имеют или не имеют. Но в этот исторический момент верность – это коллективная ценность, которая требует от нас каждый раз быть более честными и выносливыми, чтобы поднять наши Вооруженные силы на новый уровень в части профессионализма и эффективности, чтобы никто не смог осмелиться ступить на нашу священную землю, принести войну в Венесуэлу", — заявил Николас Мадуро после марша.

В минувший вторник оппозиция Венесуэлы, подогреваемая из США, в очередной раз попыталась развязать в стране кровавую баню. Поддерживаемый Госдепом оппозиционер Хуан Гуайдо, считающий себя президентом страны, собрал кучку своих сторонников у военной базы "Карлота". Гуайдо призвал военных выступить на его стороне и выйти на улицы с оружием в руках.

Министр обороны заявил, что армия остается верной присяге, данной легитимной власти. Президент Мадуро распорядился начать расследование событий минувшего вторника.

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