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2 мая 201916:51

Авария с переворотом на шоссе в Ленобласти попала на видео

ВКонтакте/Костя Курашов

Днем в четверг, 2 мая, на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошла авария, попавшая в объектив регистратора очевидца.

 

Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением на мокрой дороге, дважды столкнулся с "отбойниками" и перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, водитель и пассажир внедорожника относительно благополучно пережили ДТП.

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