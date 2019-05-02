Фернандо Алонсо готов вернуться в Формулу-1

Двукратный чемпиона мира в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо заявил о том, что не исключает варианта, при котором он вернется в "Королевские гонки". Накануне испанец сообщил о решении покинуть команду Toyota, выступающей в серии WEC.

"Я решил временно покинуть чемпионат, но уверен, что однажды вернусь в WEC – мне понравились эти гонки, — признается Алонсо, слова которого приводит F1 News. – В Toyota мне помогли, но я не мог остаться, — у меня могут появиться другие цели на 2020 год".

"Я могу выступать, где угодно и открыт для любых предложений. Я готов к новым вызовам, так что в следующем году могу вернуться в "Формулу-1" или выступать в IndyCar или других сериях. Существует вариант с участием в ралли-рейде "Дакар". Сейчас у меня есть возможность решать. Посмотрим, что произойдет в ближайшую пару месяцев".