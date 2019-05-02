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Выборы на Украине 35 минут назад
Колонка Андрея Медведева. Переломная точка гражданской войны
Конечно, именно события 2 мая стали переломной точкой украинской гражданской войны. Потому что именно в те дни стало ясно — сторонникам Майдана можно всё. Убивать, сжигать заживо, добивать, издеваться, смеяться над смертью "неправильных людей" и им за это не будет ничего.
Помните, как страшно кричала женщина из окна, ей ломали спину, и душили её шнуром? А парень на лестнице Дома профсоюзов, в очках, который сожженными руками обхватил сожженную голову? Ещё была версия, что ему прямо на голову вылили горючую смесь. Помните эти кадры? Убийцы до сих пор на свободе. Это всё была такая большая отмашка украинской майданной власти своим сторонникам — убивайте кого хотите, сколько хотите и где хотите. Можно. Нужно.
Но несколько за эти 5 лет подзабылось вот что. Как радостно, с каким воодушевлением бойню в Одессе встретила украинская либеральная интеллигенция. Вся эта киевская и одесская тусовочка людей со светлыми лицами. Убийство людей фактически транслировали в прямом эфире. Нацистская дрянь, депутат Гончаренко вел стрим из Дома профсоюзов, и потом в эфире у Шустера рассказал, что лагерь антимайдана ликвидирован. Радость и аплодисменты в студии. В это время толпа добивает выживших защитников.
Ни один деятель культуры, ни один модный блогер и журналист, ни один активист Майдана бойню не осудил. Ещё раз. Ни один. Те, кто не одобрили открыто, просто промолчали.
Есть характерное интервью Валерия Хаита, известного юмориста, шутника, интеллектуал, одессита. Он там рассуждает о том, как хорошо, что среди одесского антимайдана были только местные, русские, что Украина пройдёт сложный очистительный период, и что пророссийские активисты люди второго сорта.
"У меня возникло четкое ощущение, что большая часть из них – не одесситы, а приезжие. Я отчетливо понял, что эти люди не читают книг, не понимают смысла понятий "культура" и "цивилизация". Думаю, что причина пророссийских выступлений в украинских городах – это не только низкий уровень жизни, но и культурное убожество". Ныне Хаит говорит, что он вне политики, что его это не касается. А особенно события 2 мая. Но интернет помнит всё. И это фашистское, людоедское интервью тоже. Интересно, обсуждает ли он это с сыном, который живёт и зарабатывает в России? И что думает сам сын?
Но что важно , все эти слова мог бы произнести любой из российских светлоликих борцов с режимом. Да, в общем, и произносят же. Сытин, например. Наши либеральные интеллектуалы-людоеды, в целом события 2 мая или не заметили, или не осудили, или открыто поддержали.
Более того, говорил это много раз, но повторюсь, в некотором смысле наши светлоликие борцы очень завидуют украинским. По сути, они хотели бы того же: взять и пожечь всех этих неправильных ватников и колорадов, только в России. Их бесконечные размышления в интернете и на всяких форумах о необходимости люстраций, как раз скромное отражение кровавой мечты о позитивной карательной зачистке.
Они как раз поэтому так заражены украинством, как идеологией. Это ведь не система украинского патриотизма, а система антирусских ориентиров. И на постсоветском пространстве, особенно в России, либерализм всегда балансирует на грани фашизма, всегда содержит идеи сегрегации, делит людей на мы и они, где "они" это малоценная человеческая протоплазма, то есть русский народ, или шире граждане России.
Ценой своих жизней герои Куликова поля дали нам понять, что урок Одессы не только про национализм, про озверение и расчеловечивание.
Это куда больше про то, что может случиться и в России, дорвись до власти все эти милые, интеллектуальные, как бы очень приличные и совершенно бесчеловечные люди. И куда они поведут массы.
Как говорил тот же нацист Гончаренко (его, кстати, считает очень достойным человеком режиссёр Иосиф Рейхельгауз) в своём стриме из сожженного Дома профсоюзов, где он ходит по коридорам, заваленным обгоревшими телами:
"А теперь представьте, что будет в России. Если вдруг. Это всего лишь Одесса".
Спасибо. Запомним. Учтём.
Читайте в личном блоге Андрея Медведева.
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