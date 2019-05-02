Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфаркта

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке. После того, как он был госпитализирован, ему провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Главный положительный момент заключается в своевременно оказанной ему помощи, — резюмирует спортивный врач "Порту" Домингос Гомес, которого цитирует еженедельник "Футбол" со ссылкой на Marca. – В такой ситуации пять минут решают многое".

"Что же до его футбольной карьеры, то возможны любые варианты. Многое будет зависеть от процесса восстановления. Помочь вернуться к нормальной жизни ему могут помочь физические упражнения".

Напомним, что за "Порту" Касильяс выступает с 2015 года.