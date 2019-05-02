Полыхающий тюремный автобус перегородил трассу после столкновения с танковозом. Видео

В четверг, 2 мая, в Праге столкнулись автобус, перевозивший заключенных, грузовик-танковоз с двумя бронированными боевыми машинами, и легковое авто.

После ДТП транспортные средства загорелись, заблокировав трассу.

Сотрудникам экстренных служб потребовалось значительное время, чтобы справиться с возгоранием и последствиями аварии.

Как сообщает пресс-служба чешской полиции, в тюремном автобусе находилось девять осужденных и десять сотрудников пенитенциарной системы, один из которых скончался от полученных травм.

Всего пострадало 14 человек. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, получила травмы средней степени тяжести, все остальные травмированные отделались легкими повреждениями.