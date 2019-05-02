Бессмертное наследие Леонардо: во Франции проходят торжества в честь итальянского гения

Исполнилось 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи — итальянского художника, учёного, изобретателя, писателя и музыканта. Его "Мона Лиза" — самая дорогая и самая узнаваемая картина в мире, хотя её тайны не разгаданы до сих пор. Так же, как и расшифрованы — не все описания его изобретений.

Во французском городе Амбуаз проходят торжества — 500 лет назад здесь в своем замке Кло Люсэ скончался Леонардо да Винчи. Непревзойденный гений, он объяснил, почему небо синее, он изобрел прообразы танка и аэроплана, он оставил эпистолярное и живописное наследие. Итальянец, работавший всю жизнь на родине, он приехал сюда по приглашению французского короля, здесь провел последние годы, умер и был похоронен. На торжествах — президенты Франции и Италии Эммануэль Макрон и Серджио Матарелла.

Во Францию Леонардо взял три любимые картины, которые сейчас выставлены в Лувре, это "Мадонна в Скалах", "Иоанн Креститель" и больше всего известная публике "Джоконда", дама с выбритыми, согласно моде, бровями и улыбкой, в которой видят загадку, насмешку. Что только не видят.

"Достижений у Леонардо очень много и выдающихся, в изобразительном — это его сфумато, ну и "Джоконда", это портрет номер один в живописи", — считает Игорь Петров, профессор кафедры живописи и композиции Петербургской Академии художеств.

"Тайная вечеря" – фреска на стене трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. Трапезную 15 августа 1943 бомбили американцы, гениальная роспись не пострадала — и это настоящее чудо. То, что Леонардо — гениальный живописец стало понятно, когда он еще учеником написал ангела на картине Вероккио, и превзошел своего учителя. В России есть две картины Леонардо, обе в государственном Эрмитаже, две столь не похожие друг на друга мадонны – "Мадонна Литта" и "Мадонна Бенуа".

Он придумывал невероятные механизмы для праздников, где были и металлическая лошадь, которые двигались сами, и подобия небесных светил. В 2000 году английский энтузиаст создал по его чертежам парашют, и испробовал его успешно.

Леонардо оставил нам не чертежи, а рисунки без размеров. Их надо уметь прочитать. Дмитрий Сухаренок выполнил модель леонардовского моста — конструкции для форсирования реки.

Леонардо открыл пропорции человеческого тела. Он изучал анатомию. Работал и в морге. Художникам оставил завещание – "Трактат о живописи". Профессор Академии художеств в Петербург Игорь Петров советует студентам изучить этот трактат.

"В основе метода Леонардо лежит эксперимент и наблюдение, я считаю, эти методы вечны. Изучать природу так, как делал это Леонардо травы, пепел костра, воду — необходимо художнику", — уверен Игорь Петров, профессор кафедры живописи и композиции Петербургской Академии художеств.

Он писал и рисовал левой рукой, его рукописи даже не читают – расшифровывают с помощью зеркала. Далеко не все прочитано и издано.