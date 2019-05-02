Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

Гражданина РФ Ярослава Сумбаева, подозреваемого в сопричастности к убийству следователя Евгении Шишкиной, могут экстрадировать в Россию.

Таким образом, как сказано в заявлении городского суда Тбилиси, удовлетворено ходатайство прокурора управления международными отношениями генпрокуратуры Грузии.

Суд считает, что "в отношении экстрадиции Ярослава Сумбаева соблюдены международные и все правовые нормы", передает РИА Новости.

Подполковник юстиции Евгения Шишкина была убита в октябре 2018 года в подмосковном Архангельском. Ранее сообщалось, что она расследовала уголовного дело хакеров, возбужденное по статье "Организация преступного сообщества".

Возможным организатором убийства следствие считает российского IT-специалиста Ярослава Сумбаева, который осенью 2018-го был задержан в Тбилиси с поддельным паспортом.



Сам Сумбаев в кибепреступлении признался, но обвинение в причастности к убийству Шишкиной отверг. Его адвокат заявлял, что Сумбаев намерен просить убежища у властей Грузии.

Тем временем, несколько дней назад суд в Москве продлил на три месяца арест обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной Абдулазизу Абдулазизову.

Согласно материалам следствия, несовершеннолетний петербуржец нашел объявление о заказе на убийство следователя в DarkNet. За него он и Абдулазизов получили один миллион рублей. Оба уже признали вину.