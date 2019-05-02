Главный памятник трагедии в Одессе - наказание виновных

Украинские националисты попытались сорвать траурный митинг в Одессе, у Дома профсоюзов. На Куликово поле они пришли с шашлыком, свастикой и красными воздушными шарами, которые выпустили вместе с черными — траурными — чтобы составить цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ). Все это под выкрикивание бандеровских лозунгов. К пятой годовщине гибели 48 человек украинские следователи так и не нашли виновных.

Несмотря на то что митинг на Куликовом поле начался в четыре часа дня, люди сюда начали приходить еще рано утром. Они несли цветы, зажигали поминальные свечи. Трагедия, без преувеличения, коснулась каждого. Не прийти люди просто не могли.

Площадь целый день оцеплена. Выставлены полицейские кордоны. Спокойствие нарушили радикалы-провокаторы. В руках вместо траурных черных шаров — красные.

Ближе к вечеру радикалы из Национального корпуса вышли на центральные улицы. Провели марш, как они его назвали, "украинского правого порядка" — с фашистскими лозунгами.

"Главным памятником трагедии станет наказание виновных" — это уже слова главы оппозиционной платформы "За жизнь" Юрия Бойко. Он сегодня вместе с одесситами был у Дома профсоюзов.

"Обещаю, как только сменится власть, а она уходит, мы добьемся справедливого расследования. Его как такового и не было. Мы добьемся, чтобы виновные отвечали по закону за это страшное злодеяние", — заявил Бойко.

Одесситы требуют объективного расследования, ведь за пять лет никаких подвижек в деле не произошло.