Как сложились судьбы тех, кто оборонял Дом профсоюзов в Одессе пять лет назад?

С утра она зажжет лампадку. И снова присядет напротив портрета. Последний звонок от сына — 2 мая в семь вечера из Дома профсоюзов. Куликовцы были уже в западне.

"Первый коктейль кинули именно туда, где он был на втором этаже. Там и загорелось. Никто не знает, или он выпрыгнул в окно, или его выкинули", — вспоминает мать погибшего Вадима Негатурова Надежда.

На кадрах Вадим Негатуров еще живой. Он умрет в больнице. Врач шепнет престарелой матери: ее сын не сгорел, он отравлен. Главный одесский пожарный Владимир Боделан тоже склонялся к этой версии.

"Это мог быть какой-то вид боевого газа. В частности, мы говорим о фосфорной гранате. Если мы смотрим положение погибших людей в здании, то это практически форма грибка. То есть как дым попадал, так люди и погибали", — отметил Владимир Боделан, бывший руководитель ГУ ГС по ЧС Одесской области.

Он уехал из Одессы год спустя — его обвиняли в халатности. 2 мая с момента, когда на площади загорелась первая палатка, до прибытия расчета прошло 47 минут.

"Я лично дал команду снять стартеры с машин, чтобы предотвратить возможность захвата автомобиля пожарной части", — рассказал Боделан.

В тот день радикалы захватили пожарную машину, ездили по городу и таранили баррикады куликовцев. Одного спасателя застрелили.

Власть из Киева стянула в Одессу боевые сотни — около 6000 человек: "Правый сектор" (запрещен в РФ), "Шторм" (запрещен в РФ), военные ВСУ, футбольные ультрас — они должны были разогнать палаточный лагерь противников Майдана.

"Заказчиков было двое — Коломойский и Порошенко. Трусы вроде Коломойского и Порошенко очень любят жестокость", — сказал Егор Кваснюк, координатор "Куликова поля".

Радикалы приехали в город под видом футбольных фанатов. По приказу губернатора Немировского вся милиция в тот день была на стадионе. Но вот запись трансляции: трибуны — полупустые. Охранять некого. В центре города в это время уже идут бои.

"Они очень слаженно работали. Несколько человек, прикрывали щитами, из-за спины залпом бросали камни. А у нас что? Толпа. Мы же не тренировались", — вспоминает Игорь Немодруг, участник событий в Одессе 2 мая 2014 года.

За два дня до трагедии в Одессу приехал Андрей Парубий, руководивший расстрелами на Майдане в Киеве. Он проводил закрытое совещание с боевиками, потом остался один на один с руководителем Службы безопасности.

"Он отдавал приказы местным милиционерам о том, как кого не допустить, что делать, что не делать. Это то, чего добивался Парубий. И добился: милиция не оказала поддержки женщинам, детям, старикам, которых уничтожали в Доме профсоюзов", — сказал Егор Кваснюк.

В одесской трагедии Парубий исполнил роль дирижера. Радикалы кричали: "Русские, горите!". Но горели украинцы. 48 человек застрелены, забиты до смерти, сожжены. Они падают из окон еще живые. С криками "Слава Украине!" их добивают арматурой.

"Милиция и пожарные не убивали моего сына. Все эти хлопчики, которые приехали на футбольный матч, были с рюкзачками: с битами, с арматурой, заготовленными бутылками с зажигательной смесью", — отметил Александр Кушнарев, отец погибшего Геннадия Кушнарева.

Александр Кушнарев потерял сына Геннадия. Это рядом с его обожженным телом фотографировался в тот вечер депутат Гончаренко. А потом отца Кушнарева арестовали и долго держали в СИЗО.

"Сразу же после 2 мая бригада следственная, приехавшая с Киева, иначе как шельмованием родственников погибших ничем больше не занималась, ничего не расследовала", — рассказал Александр Кушнарев.

Стрелок с Греческой Ходияк, который из охотничьего ружья стрелял по куликовцам и милиционерам, — на свободе. Сотник Микола, который расстреливал людей у Дома профсоюзов, скончался якобы от болезни легких. Парубий теперь возглавляет Верховную Раду. Зато до сих пор сидит Евгений Мефедов. На Куликовом поле он оказался случайно. Его арестовали, узнав, что он – русский: искали российский след.

"Его обвинили, что это он организовал все беспорядки. Как простой таксист мог организовать таки беспорядки?! Это просто смешно", — возмущен Игорь Мефедов, отец подследственного Евгения Мефедова.

Доказать вину Мефедова прокуроры так и не смогли. По делу 2 мая его оправдали, но оставили в тюрьме как политического заложника.

В Доме профсоюзов, где пять лет назад погибали люди, сегодня работает шашлычная. Стихи одесского поэта Вадима Негатурова теперь кажутся пророческими: "Прекрасный мир, что строил ты годами, разрушить могут за мгновение одно. Вновь собери обугленные камни, строй все равно".