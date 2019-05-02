Сборная России пополнилась легионерами НХЛ во главе с Овечкиным

Сборная России по хоккею объявила о том, что к команде присоединились несколько игроков из клубов Национальной хоккейной лиги. Среди них тройка хоккеистов "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и игрок "Торонто" Никита Зайцев.

В сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте сборной России, говорится, что все прибывшие в расположение национальной команды легионеры с пятницы приступят к тренировочному процессу по расписанию.

Напомним, что накануне российские хоккеисты потерпели поражение от соперников из Швеции в рамках Чешских игр. Теперь ближайшим соперником "красной машины" станет сборная Финляндии. Встреча состоится 4 мая в чешском городе Брно. Начало матча в 15:00 по московскому времени.