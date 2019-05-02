Дочь десантника и участница реалити-шоу: кто заменит любимчика Мэй

Новые детали скандала в британском правительстве. Любимчик Терезы Мэй министр обороны Уильямсон отправлен в отставку — как оказалось — за излишнюю для его должности болтливость. Руководить военными Ее Величества впервые в истории поставлена женщина. За что в немилость попал предшественник и как воспринимают эти перестановки в самом Лондоне?

Уволенный министр обороны пал жертвой суровой аппаратной войны. Его обвинили в разглашении секретной информации о заседании совета Национальной безопасности, где обсуждались вопросы сотрудничества с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

Гэвин Уильямсон клянется в своей невиновности и утверждает, что с ним сводит счеты влиятельный глава правительственного аппарата, бывший разведчик Марк Седвилл. Но оправдания ему не помогли. Тереза Мэй вызвала Уильямсона и заявила, что полностью уверена в его вине.

"Есть убедительные доказательства, свидетельствующие о вашей ответственности за несанкционированное разглашение. Никакой другой достоверной версии событий, объясняющих эту утечку, обнаружено не было", — заявила она.

Отправленный в отставку министр числился в любимчиках Терезы Мэй. Его карьерный взлет начался после того, как в 2016-м он поработал руководителем ее кампании в борьбе за кресло премьера. В политику пришел меньше десяти лет назад, до этого занимался продажей каминов.

В Минобороны Уильямсон как мог пытался подчеркнуть свою брутальность: держал в кабинете тарантула по кличке Крон, делал грозные заявления, в том числе и в адрес России. В разгар скандала вокруг дела Скрипалей он отличился откровенным хамством.

"Это абсолютно возмутительно то, что Россия сделала в Солсбери. Мы ответили на это. Честно говоря, Россия должна уйти и заткнуться", — сказал Уильямсон.

"Гениально, хотя и поздно. Мы давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но погорел Уильямсон в итоге не на России, а на Китае. Три месяца назад он уже подошел к опасной черте, заявив, что намерен отправить в Южно-Китайское море новый авианосец королевских Военно-морских сил. Руководство КНР тогда тут же отменило запланированный визит в Пекин британского министра финансов.

Руководить военными теперь впервые в истории Великобритании будет женщина — 46-летняя Пенни Мордонт. Судя по ее прошлогоднему выступлению по Сирии, антироссийская линия продолжится с ее активным участием.

"Пренебрежение со стороны России международными нормами и законами представляет серьезную угрозу мировому порядку, на который мы все полагаемся в обеспечении общей безопасности", — уверена Мордонт.

Ранее она отметилась участием в реалити-шоу под названием "Всплеск", прыгая в воду на ярких купальниках. Дочь десантника, названная в честь королевского фрегата "Пенелопа", Пенни Мордонт к тому же и офицер-резервист Военно-морских сил. Среди британского генералитета ее назначение восприняли с энтузиазмом.

Единственное, чего не могут понять генералы, — надолго ли эта женщина пришла ими руководить. В последние годы британские министры обороны сменяют друг друга неожиданно и довольно часто.