Трамп пообещал Венесуэле "много чего"

Россия создает группу стран по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ситуацию он обсудил по телефону с американским коллегой Помпео. И по итогам звонка отметил, что позиции Москвы и Вашингтона относительно Каракаса "несовместимы". Одновременно Трамп через своего госсекретаря пообещал Венесуэле трудную неделю. Что это значит?

Охранники, облепившие передвижную трибуну, время потратили зря. На площадь Франции к державшим в руках американские флаги Гуайдо так и не доехал. Но те, кто координировал митинг, быстро сориентировались — устроили провокацию.

В авангарде — скрывающие лица подростки. В руках одних — коктейли Молотова. Другие крошат камни мостовой. Туда-сюда снуют мотоциклисты с обрезками труб. Их тоже используют для обстрела полиции. Та пускает в ход водометы и распыляет слезоточивый газ.

Как по учебнику — расчет на телевизионную картинку. Тут и ожидающие микрофона пострадавшие. "В нас стреляли, стали распылять газ. Трудно дышать, но мы будем бороться", — говорит один из участников протеста.

Провокаторы в масках все больше похожи на последнюю надежду Гуайдо, который явно не понимает, что делать с тысячами людей, выступающих в поддержку законной власти. Армия тоже на ее стороне. Вместе с военными Николас Мадуро накануне промаршировал по Каракасу.

Гуайдо же рассчитывает на людей в другой форме. Из Вашингтона приходят бодрящие сигналы. "Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть, и раньше", — заявил Дональд Трамп.

Американский президент, конечно, намекает на силовой вариант, но самому ему идея вторжение в Венесуэлу не нравится. По сведениям Washington Post, продвигает его советник президента США по нацбезопасности. Газета пишет, что Трамп даже жаловался на то, что Болтон хочет втянуть его в войну.

Подчиненные у Болтона под стать. Недавно во время брифинга в Белом доме они буквально довели заместителя председателя комитета начальников штабов генерала Пола Сельву. Требовали от него варианты военного решения. Генерал вспылил, да так, что хлопнул кулаком по столу, на котором осталась трещина от кольца на его руке.

Зато у Болтона есть в администрации влиятельный единомышленник — госсекретарь Майк Помпео, который накануне звонил главе российского МИД Сергею Лаврову.

"Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призывал не вмешиваться. Ну, он это сделал, и я считаю, что на этом мы пока должны поставить точку, хотя договорились контакты продолжать, в том числе и по Венесуэле. Но я не вижу, как можно совместить, с одной стороны, наши позиции, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой, — позицию Соединенных Штатов, в которой из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президентов другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим. Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы", — завил глава российского МИД Сергей Лавров

При этом Помпео готов опуститься до откровенных фейков. Чего стоит его вброс о том, что Мадуро якобы был почти готов покинуть Венесуэлу, а удержал его в Каракасе лишь звонок из Москвы.

Своего же госсекретаря в том же интервью Fox Business, по сути, опроверг Трамп. "Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался это сделать, были слухи, что он покинул бы страну другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много слухов о Кубе", — сказал Трамп.

Но выдумывать ничего и не нужно. Позиция России, как подчеркнул Лавров, -проста и прозрачна. Наша страна собирается действовать в рамках ООН, мобилизуя тех, кто поддерживает ее устав и верен принципам неприкосновенности чужого суверенитета.