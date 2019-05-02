Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 33 минуты назад
Трамп пообещал Венесуэле "много чего"
Россия создает группу стран по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ситуацию он обсудил по телефону с американским коллегой Помпео. И по итогам звонка отметил, что позиции Москвы и Вашингтона относительно Каракаса "несовместимы". Одновременно Трамп через своего госсекретаря пообещал Венесуэле трудную неделю. Что это значит?
Охранники, облепившие передвижную трибуну, время потратили зря. На площадь Франции к державшим в руках американские флаги Гуайдо так и не доехал. Но те, кто координировал митинг, быстро сориентировались — устроили провокацию.
В авангарде — скрывающие лица подростки. В руках одних — коктейли Молотова. Другие крошат камни мостовой. Туда-сюда снуют мотоциклисты с обрезками труб. Их тоже используют для обстрела полиции. Та пускает в ход водометы и распыляет слезоточивый газ.
Как по учебнику — расчет на телевизионную картинку. Тут и ожидающие микрофона пострадавшие. "В нас стреляли, стали распылять газ. Трудно дышать, но мы будем бороться", — говорит один из участников протеста.
Провокаторы в масках все больше похожи на последнюю надежду Гуайдо, который явно не понимает, что делать с тысячами людей, выступающих в поддержку законной власти. Армия тоже на ее стороне. Вместе с военными Николас Мадуро накануне промаршировал по Каракасу.
Гуайдо же рассчитывает на людей в другой форме. Из Вашингтона приходят бодрящие сигналы. "Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть, и раньше", — заявил Дональд Трамп.
Американский президент, конечно, намекает на силовой вариант, но самому ему идея вторжение в Венесуэлу не нравится. По сведениям Washington Post, продвигает его советник президента США по нацбезопасности. Газета пишет, что Трамп даже жаловался на то, что Болтон хочет втянуть его в войну.
Подчиненные у Болтона под стать. Недавно во время брифинга в Белом доме они буквально довели заместителя председателя комитета начальников штабов генерала Пола Сельву. Требовали от него варианты военного решения. Генерал вспылил, да так, что хлопнул кулаком по столу, на котором осталась трещина от кольца на его руке.
Зато у Болтона есть в администрации влиятельный единомышленник — госсекретарь Майк Помпео, который накануне звонил главе российского МИД Сергею Лаврову.
"Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призывал не вмешиваться. Ну, он это сделал, и я считаю, что на этом мы пока должны поставить точку, хотя договорились контакты продолжать, в том числе и по Венесуэле. Но я не вижу, как можно совместить, с одной стороны, наши позиции, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой, — позицию Соединенных Штатов, в которой из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президентов другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим. Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы", — завил глава российского МИД Сергей Лавров
При этом Помпео готов опуститься до откровенных фейков. Чего стоит его вброс о том, что Мадуро якобы был почти готов покинуть Венесуэлу, а удержал его в Каракасе лишь звонок из Москвы.
Своего же госсекретаря в том же интервью Fox Business, по сути, опроверг Трамп. "Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался это сделать, были слухи, что он покинул бы страну другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много слухов о Кубе", — сказал Трамп.
Но выдумывать ничего и не нужно. Позиция России, как подчеркнул Лавров, -проста и прозрачна. Наша страна собирается действовать в рамках ООН, мобилизуя тех, кто поддерживает ее устав и верен принципам неприкосновенности чужого суверенитета.
Ранее по теме
-
У Трампа и Болтона появились серьезные разногласия по ситуации в Венесуэле3 часа назад
-
Марш преданности: Мадуро прошел с военными по Каракасу4 часа назад
-
Кипящая Венесуэла: Мадуро рассказал, как готовился переворот12 часов назад
-
Мадуро: США должны расследовать действия Болтона, устроившего попытку госпереворота18 часов назад
-
США запугивают Венесуэлу фейками и грозят военной операцией1 сутки назад
-
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский сказал, что общего у России с Украиной
- Пять лет событиям в Одессе: виновные не найдены
- Корабли НАТО вновь вошли в Балтику
- Атмосферное давление в Москве упало до рекордных значений
- Назван самый простой продукт, спасающий от ожирения
Самое читаемое
-
С долгами жизни нет: приставы сняли клип для неплательщиков. Видео
- Посетитель чуть не задушил мальчика в супермаркете. Никто не помог
- Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд
- Сын известного русского миллиардера впал в кому после тусовки
- Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира
Телеканал "Россия"
-
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Годовщина трагедии в Одессе: герои и предатели
- Что ждет Венесуэлу
- Скандал в британском правительстве
Вести-Москва
-
Майские праздники в Москве: летний сезон открыт
- Рекордно низкое атмосферное давление накрыло столицу
- Стартовала велогонка "Пять колец Москвы"
- В "Аптекарском огороде" можно сварить эликсир любви по алтайскому рецепту
- День памяти блаженной Матроны Московской: в Покровском монастыре прошла божественная литургия
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом