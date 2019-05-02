Думаем о фишечках: команда Зеленского готовит инаугурацию, какой еще не было

Соратник Владимира Зеленского Юрий Костюк рассказал, как команда свежеизбранного президента Украины готовится к предстоящей церемонии инаугурации. По мнению Костюка, это будет уникальное шоу.

"А как готовимся (к инаугурации) — думаем о "фишечках"​​​. Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого нужно менять регламент", — цитирует Костюка РИА Новости.

Кроме того, помощник Зеленского отметил, что во время церемонии будут учтены все исторические процедуры, соответствующие обстоятельствам.

Владимир Зеленский выиграл президентскую гонку на Украине, набрав 73% голосов избирателей. Согласно законам страны, он должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней после выборов.