В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет. При этом серьезно пострадал водитель автомобиля.

Как сообщает агентство "Интерфакс", самолет "Боинг" принадлежит компании "Nordwind Airlines", у него повреждена турбина.