Волейболисты "Кузбасса" повели в финальной серии

Началась финальная серия мужского чемпионата России по волейболу. В первом матче кемеровский "Кузбасс" победил в гостях чемпиона страна "Зенит-Казань" в трех партиях.

Во всех трех сетах на площадке шла упорная борьба, но всякий раз верх брали гости — (25:27, 21:25, 22:25). "Кузбасс" победил и вышел вперед в серии до трех побед. Следующий матч пройдет в Казани третьего мая.

"Зенит-Казань" – десятикратный чемпион России и победитель пяти последних чемпионов. Лучшим результатом "Кузбасса", которым руководит новый тренер сборной России Туомас Саммельвуо – четвертое место в сезоне 2017/18.