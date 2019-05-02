Финские хоккеисты нанесли поражение сборной Чехии

Продолжается заключительный этап хоккейного Евротура – Чешские игры. В Брно сборная Финляндии нанесла поражение команде Чехии 3:2.

Финны вышли вперед на исходе первого периода после броска Сакари Маннинена. В начале второго периода Тони Раяла увеличил преимущество финской сборной. Незадолго до перерыва чех Филипп Гронек реализовал большое численное преимущество.

Скользкий счет 2:1 держался до 59 минуты. Хозяева сняли вратаря, но Маннинен поразил пустые ворота. Однако эта шайба не стала последней в матче. Радек Гудас сумел забросить в большинстве.

Финны выиграли 3:2 и набрали 3 очка. Столько же у шведов. Сборные России и Чехии пока очков не имеют.