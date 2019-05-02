Предварительная причина ЧП в "Шереметьево": водителю стало плохо

Стали известны детали происшествия с самолетом Boeing в аэропорту "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Шереметьево" автомобиль технических служб по неустановленной пока причине врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing компании "Nordwind Airlines".

В результате инцидента пострадал один человек – водитель автомобиля. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля.

Официальный представитель аэропорта подтвердил эту информацию и сообщил, что пострадавших в самолете нет, так как воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое".